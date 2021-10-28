Тюменские власти заверили, что запах от утилизации продукции птицефабрики скоро исчезнет

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Запах гари от сжигания куриц, изъятых на Боровской птицефабрике в Тюмени для предотвращения распространения птичьего гриппа, в ближайшее время исчезнет, так как утилизация птицы практически завершена. Об этом сообщил в четверг заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Чейметов.

"Утилизация птицы, изъятой на "Боровской" птицефабрике для предотвращения распространения птичьего гриппа, близится к завершению. <...> К сожалению, ветер дует в сторону Тюмени, и в городе ощущается неприятный запах. Мы уверены, что в ближайшее время запах исчезнет", - рассказал Чейметов.

Власти Тюменской области 13 октября ввели карантин на территории птицефабрики после выявления там птичьего гриппа. Все поголовье птицы на производстве подлежало уничтожению, из-за сжигания большого количества птиц Тюмень окутал смог, местные жители жаловались на неприятный запах. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обнаружило в микрорайоне Войновка превышение гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы в пределах 1,4 ПДК.