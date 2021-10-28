Ростех реализовал пилотный проект по управлению энергосбережением для Минздрава Дагестана

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Ростех реализовал пилотный проект по управлению энергосбережением в республиканском медицинском информационно-аналитическом центре Дагестана. Об этом сообщается в четверг на сайте Ростеха.

"Национальный центр информатизации Госкорпорации "Ростех" реализовал пилотный проект по управлению энергосбережением в республиканском медицинском информационно-аналитическом центре Дагестана Минздрава региона. Решение обеспечивает непрерывный мониторинг энергоресурсов и энергетическую безопасность медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждении установлен программно-аппаратный комплекс на базе высокотехнологичной инженерной и ИТ-инфраструктуры.

"В ходе пилотной эксплуатации было подтверждено, что оборудование позволяет эффективно защищать инфраструктуру МИАЦ от сезонных и суточных колебаний электропитания", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора НЦИ Константина Солодухина, возможности пилотного центра в перспективе позволят создать отраслевые системы автоматизированного комплексного учета энергоресурсов и обеспечить сохранность дорогостоящего оборудования.

"Создание единой системы комплексного учета энергопотребления поможет выработать меры для повышения энергоэффективности всего региона. Кроме того, проект позволит дагестанскому Минздраву обеспечить технологическую безопасность медоборудования", - приводит слова Солодухина сайт Ростеха.

Экономия потребляемой электроэнергии

Как сообщает Ростех, одним из ключевых элементов внедренного программно-аппаратного комплекса являются цифровые оптимизаторы энергопотребления производства НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника".

Они предназначены для нормализации напряжения на стороне конечного потребителя. Устройства рассчитаны на построение защищенных систем электропитания объектов при отклонении напряжения от требуемых параметров и исключают незапланированное отключение оборудования. Решение позволяет получить прямую экономию потребляемой электроэнергии и повышает энергоэффективность в питающих сетях 220 В и 380 В.

"Поддержание эффективного функционирования инфраструктуры имеет большое значение для бесперебойной работы ведомств медицинской и социальной направленности. Программно-аппаратный комплекс был установлен в республиканском информационно-аналитическом центре, подведомственном Министерству здравоохранения Дагестана, в сентябре 2021 года. За время использования он показывает себя хорошо, справляется с имеющимися техническими задачами. Впереди у нас еще сложный летний период большой нагрузки на электросети, думаем, что поставленное техническое оборудование справится и с этой задачей", - приводит Ростех слова заместителя министра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова.