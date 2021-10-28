Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября

"Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации. Иностранцы, вакцинированные "Спутник V" должны будут получить положительный результат серологического теста в Израиле (должны будут находиться в изоляции до получения положительного результата)", - говорится в заявлении.

Кроме того, для въезда в Израиль необходимо заполнение декларации пассажира и предоставление отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часов до вылета, указали в Минздраве. Еще один ПЦР-тест должен быть пройден в аэропорту Бен-Гурион вместе с серологическим исследованием, добавили в пресс-службе.