Общество "Знание" открыло форум об освоении космоса с участием 150 ямальских студентов

ТАСС, 28 октября. Форум "PRO Будущее" о развитии и применении космических технологий, организованный российским обществом "Знание", стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ожидается более 30 выступлений для 150 ямальских студентов, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Форум "PRO Будущее" организован Российским обществом "Знание" в рамках федерального просветительского проекта "Умный маршрут" и проходит 28-29 октября на площадке Ямальского многопрофильного колледжа. В числе участников - 12 спикеров и 150 студентов из разных учебных заведений Ямала. Программа форума объединила 34 выступления - интерактивные лекции ведущих ученых и популяризаторов науки, специализирующихся на теме космоса. Приглашенные эксперты говорят с молодежью о важных современных проектах отечественной космонавтики, связанных с исследованием Солнечной системы и Вселенной", - говорится в сообщении.

На форуме участники обсудят, как космические технологии помогают обеспечить продовольственную безопасность в стране и уменьшить опасность стихийных бедствий, как они находят применение в здравоохранении, позволяют предотвращать гуманитарные кризисы, управлять природными ресурсами и окружающей средой. "На форуме общества "Знание" мы показываем, как можно наладить сотрудничество между наукой, учебными заведениями и бизнесом", - цитирует пресс-служба заместителя директора департамента образования ЯНАО, председателя регионального отделения Российского общества "Знание" Яну Весову.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.