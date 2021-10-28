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На Кубани вводят субсидии для водного пассажирского транспорта для увеличения турпотока

Законопроект позволит обеспечить транспортную доступность курортов региона для жителей и гостей региона

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии приняли законопроект о предоставлении субсидий организациям, занимающимся водными пассажирскими перевозками, для повышения туристической привлекательности региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Переверзев в ходе сессии сообщил, что законопроект позволит обеспечить транспортную доступность курортов региона для жителей и гостей Краснодарского края. По его словам, законопроектом предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим перевозки пассажиров на морских и речных судах между портами в Краснодарском крае, это позволит туристам с определенной степенью комфорта и привлекательности сочетать получение услуг скоростных морских пассажирских перевозок и морских путешествий и даст дополнительный импульс как пассажирскому судоходству так и круизному туризму. Объем субсидий он не уточнил.

"Опыт организации внутрикраевых перелетов уже показал, что для части отдыхающих востребована такая услуга, как смена места отдыха. Это можно будет осуществлять и водным путем. Экскурсии и прогулки по морю и реке Кубань могут повысить привлекательность курортов края, увеличить поток туристов, сделать более доступными отдельные курортные территории. В конечном счете предоставление субсидий транспортникам, осуществляющим перевозки между морскими и речными портами края, будет способствовать повышению конкурентоспособности всей санаторно-курортной отрасли Кубани", - заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
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