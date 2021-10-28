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Пандемия COVID-19

В Пекине начали вакцинировать от коронавируса детей с трех лет

Иммунизация этой возрастной группы проходит на фоне увеличения числа локальных вспышек коронавируса в Китае

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Пекинские медики начали прививать от коронавируса детей в возрастной группе от трех до 11 лет. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

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Дети, которые уже переболели COVID-19, могут быть привиты спустя шесть месяцев после перенесенной болезни.

Иммунизация этой возрастной группы началась в Пекине на фоне увеличения числа локальных вспышек коронавируса в Китае. В трех населенных пунктах страны - Эдзин-Ци, Ланьчжоу и Хэйхэ - введены строгие карантинные меры.

За последние сутки медики выявили в Пекине пять заболевших ковидом и двух бессимптомных носителей. На данный момент в Пекине в общей сложности насчитывается 25 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование трех вакцин для детей в возрасте от трех до 17 лет: одна от компании Sinovac и две от компании Sinopharm.

Теги
КитайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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