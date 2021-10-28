В Пекине начали вакцинировать от коронавируса детей с трех лет

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Пекинские медики начали прививать от коронавируса детей в возрастной группе от трех до 11 лет. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа" .

Дети, которые уже переболели COVID-19, могут быть привиты спустя шесть месяцев после перенесенной болезни.

Иммунизация этой возрастной группы началась в Пекине на фоне увеличения числа локальных вспышек коронавируса в Китае. В трех населенных пунктах страны - Эдзин-Ци, Ланьчжоу и Хэйхэ - введены строгие карантинные меры.

За последние сутки медики выявили в Пекине пять заболевших ковидом и двух бессимптомных носителей. На данный момент в Пекине в общей сложности насчитывается 25 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование трех вакцин для детей в возрасте от трех до 17 лет: одна от компании Sinovac и две от компании Sinopharm.