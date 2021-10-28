Специалисты повысили надежность электроснабжения поселка Сулак в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" реализовали комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения поселка Сулак. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе компании.

Электросетевая инфраструктура населенного пункта Сулак подвергается повышенным нагрузкам во время холодов из-за массового использования электрообогревателей.

"Чтобы обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение жителей поселка в предстоящий зимний период энергетики заменили два километра оголенного провода на самонесущий изолированный, а также 25 дефектных железобетонных опор и один трансформатор. Кроме того, специалисты отремонтировали семь комплектных трансформаторных подстанций, провели расчистку трасс воздушных линий 10 кВ, питающих поселок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Сулак будет включен в программу подготовки электросетевых объектов Республики Дагестан к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. В рамках указанной программы в населенном пункте заменят два километра оголенного провода на самонесущий изолированный, отремонтируют пять комплектных трансформаторных подстанций и установят два новых трансформатора.

Ранее сообщалось, что программа повышения надежности электроснабжения разрабатывается для Махачкалы. Разрабатываемая программа включает все необходимые мероприятия, обеспечивающие не только бесперебойность электроснабжения, но и его качество в периоды максимальных зимних и летних нагрузок. Как отмечалось, программой предусмотрено решение вопроса по эксплуатации бесхозных сетей, а также обеспечения удобства расчетов за электроэнергию потребителями города.

По данным Минэнерго Дагестана, частые отключения электроэнергии обусловлены неудовлетворительным техническим состоянием электросетевого комплекса. Электрические сети и подстанции, построенные в основном в 1960-1970-х годах XX века, изношены более чем на 70%, что выше среднероссийских показателей. Особенно остро ситуация с сетями проявляется при ухудшении погодных условий (большое количество осадков, порывистый ветер, повышение либо понижение температурных значений относительно средних показателей). И в настоящее время в определенных муниципалитетах из-за ливней наблюдается отключение электроэнергии.