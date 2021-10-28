Власти Башкирии намерены пересмотреть условия концессии по модернизации электротранспорта

УФА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии считают неприемлемыми условия концессионного соглашения с группой компаний "Синара" по модернизации электротранспорта. На эти цели правительство рассчитывает привлечь инфраструктурный кредит, сообщил первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной деятельности республики Рустам Муратов на заседании президиума регионального парламента в четверг.

В апреле правительство Башкирии заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с компанией "Синара - городские транспортные решения" (входит в холдинг СТМ). Документ предполагает сотрудничество сторон в модернизации трамвайной сети в Уфе, объем ожидаемых инвестиций в проект оценивается в 27 млрд рублей.

"Один из проектов был модернизация трамвайной сети, электротранспорта Республики Башкортостан. У нас есть большая инициатива, которую мы разрабатывали с группой компаний "Синара", это первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которое мы подписали. Нас не устраивает финансовая модель, которая предполагается в концессионном соглашении, в этом плане мы в унисон отрабатываем с министерством финансов и пока, соответственно, пришли к мнению, что мы доведем свою финансовую модель и условия, на которые республика готова идти", - сообщил Муратов.

Он добавил, что регион подаст заявку на получение дополнительного инфраструктурного кредита на модернизацию электротранспорта. На данный момент Башкирии одобрен кредит на сумму 14,8 млрд рублей.

По данным властей Уфы, изношенность электротранспорта в городе достигает 90%.