В Кабардино-Балкарии госпитали для пациентов с ковидом заполнены на 90%

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Госпитали особо опасных инфекций, где лечат больных с коронавирусом, заполнены на 90% в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

"Госпитали особо опасных инфекций заполнены на 90%, большую озабоченность вызывает нехватка кислорода, который в настоящее время поставляется, в том числе из регионов СКФО и ЮФО. Не буду скрывать, с колес работаем, поминутно рассчитываем каждый килограмм кислорода. Выбиваем везде, где возможно, прилагаем все усилия, чтобы не допустить перебоев с кислородом, все это несет огромную нагрузку на медицинские учреждения республики", - приводит слова Кокова его пресс-служба.

По данным регионального Минздрава, расход кислорода за месяц вырос с 7 до 20 тонн в сутки. На дому наблюдаются 7 040 человек (контактных и больных), из них амбулаторное лечение получает 5 071 человек, в госпиталях находятся 1 423 человека, из них более 700 нуждаются в кислородной поддержке, в реанимации находятся 160 пациентов, ежесуточно умирают 6-7 человек.

Глава региона поручил руководителям администраций муниципалитетов оказывать содействие органам правопорядка в контроле над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, усилить работу по вакцинации населения. С целью увеличения охвата проводятся подворные обходы, работают мобильные бригады, функционируют 83 пункта вакцинации, в работе задействовано 395 медицинских работников. Первый этап вакцинации прошли 194 519 граждан КБР, полный курс - 145 119 человек, темпы вакцинации выросли, но исполнение плана составляет 36,8%, отмечают в Минздраве.

По данным регионального Минздрава, помощь жителям и персоналу медучреждений во время пандемии оказывают 750 волонтеров-медиков. Их работа включает ряд направлений: "Кадровое донорство", "Здоровый образ жизни", "Помощь пожилым", "Обучение первой помощи". На счету волонтеров-медиков сотни профилактических акций, работа в "красной зоне" госпиталей особо опасных инфекций, организация и участие во Всероссийской акции #МыВместе".

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 28 октября, всего в КБР ковидом заболели 34 727 человек (плюс 123 за сутки), выздоровели 32 172 человека, умер 921.