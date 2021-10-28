В Псковской области заняты все койки реанимации для пациентов с коронавирусом

ПСКОВ, 28 октября. /ТАСС/. Все койки в реанимационных отделениях Псковской области, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом, заняты, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в Instagram . Общее число заразившихся инфекцией в регионе в четверг превысило 57 тыс.

"Загрузка коечного фонда в Псковской области держится на уровне 80%, койки реанимации заняты полностью", - написал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 57 165; 48 659 человек выздоровели, 897 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начнет действовать с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.