Более 3 тыс. добровольцев будут помогать жителям Свердловской области в нерабочие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Более 3 тыс. добровольцев будут оказывать помощь жителям Свердловской области в нерабочие дни, что составляет большинство участников созданного в регионе добровольческого штаба, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В связи с решением президента Российской Федерации Владимира Путина о введении нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года, а также с введением в Свердловской области требования о предъявлении QR-кода в общественных местах возникает необходимость участия в добровольческой деятельности большей части штаба", - говорится в сообщении со ссылкой на и. о. обязанности вице-губернатора Олега Чемезова.

По словам координатора Дома добровольцев Свердловской области Евгения Дайнеса, 3-4 ноября в честь Дня народного единства волонтеры доставят наборы с продуктами и предметами первой необходимости тем, кто в этом особо нуждается. Особое внимание в эти дни они уделят информированию о вакцинации: будут рассказывать о том, где можно поставить прививку, помогут сориентироваться в поиске мобильных пунктов, заполнить документы.

Добровольческий штаб работает в регионе с марта 2020 года и объединяет усилия более 3,5 тыс. человек. За это время сюда поступило более 90 тыс. заявок от жителей, более 145 тыс. нуждающихся обеспечены благотворительными наборами, отмечается в сообщении.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 696 случаев заражения, что является максимумом за всю пандемию. С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубов. Нерабочие дни в регионе продлятся с 30 октября до 7 ноября.