Дополнительные меры безопасности ввели в монастыре Новомосковска, где ранили иеродьякона

ТАСС, 28 октября. Меры безопасности усилили в Свято-Успенском мужском монастыре в Новомосковске Тульской области, где накануне злоумышленник ранил одного из монахов. Об этом сообщили в пресс-службе Тульской епархии в четверг.

"Конечно, меры безопасности усилены. Выставлена охрана, дежурства", - говорится в сообщении.

По словам представителя епархии, в результате нападения 27 октября, ножевые ранения получил 43-летний иеродьякон. Нападавший был замечен на территории монастыря впервые. Сейчас жизнь священнослужителя вне опасности.

"С ним все в порядке, он в сознании, в травматологии, даже не в реанимации. Каждый день созваниваемся", - сказали в епархии.

Ранее в пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что священнослужитель пострадал в результате бытового конфликта со своим знакомым. Предположительно, в ходе инцидента злоумышленник нанес жертве несколько ранений. При проведении оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД определили местонахождение подозреваемого. 22-летний местный житель доставлен в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения доследственной проверки.