В Петербурге возобновил работу штаб добровольцев для помощи пожилым людям на изоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Штаб добровольцев, оказывающий помощь пожилым людям на самоизоляции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, возобновляет работу в Петербурге. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"В стране возобновлена деятельность волонтеров в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Штаб добровольцев в Петербурге, созданный в 2020 году на базе Центра городских волонтеров, также возобновляет работу. Ранее волонтеры помогали пожилым петербуржцам, находившимся на вынужденной самоизоляции: покупали и доставляли им продукты первой необходимости, лекарства", - говорится в сообщении.

C конца октября 2021 года волонтеры оказывают помощь людям старше 60 лет, которые не вакцинировались от COVID-19 и не переболели новой коронавирусной инфекцией, поэтому находятся на вынужденной самоизоляции.

"Эпидемическая ситуация сегодня - очень непростая. Президент России установил нерабочие дни. Это сделано, чтобы прервать потенциальные цепочки заражений. Особенно это касается пожилых горожан, которые не переболели и не вакцинировались. Для людей старшего поколения помощь волонтеров в эти дни будет особенно ощутимой и востребованной", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

Благодаря добровольцам в Петербурге с весны 2020 года было выполнено более 30 тыс. заявок горожан, в штабе волонтеров работали более 5,5 тыс. человек, а бесплатную гуманитарную помощь получили 215 тыс. нуждающихся. В этому году во избежание мошенничества все волонтеры будут заново проходить регистрацию и получать новые бейджи с голограммами.

По последним данным, в Петербурге выявили 697 927 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 634 867 человек, умерли 23 646. За последние сутки в городе выявили 3 186 случаев заражения.