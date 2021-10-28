Власти Москвы намерены сделать "все возможное", чтобы школы не перешли на дистант

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены сделать все возможное, в том числе с помощью экспресс-тестирования на коронавирус, чтобы столичные образовательные учреждения не ушли на дистанционное обучение. Об этом сообщил в четверг руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков.

"Никто как не планировал, так и не планирует переход на "дистант". Мы сделаем все возможное, в том числе и тестирование (экспресс-тестирование методом ПЦР на коронавирус - прим. ТАСС), для того чтобы массово не выйти на "дистант ", - сказал он на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Молотков добавил, что родители могут выбрать, где проводить экспресс-тестирование ребенка на коронавирус. "У родителей есть выбор: делают это тестирование в школе, либо родитель сам может провести это тестирование, либо делать в медицинской организации и представить в школу отрицательный результат. <...> Самое главное - обезопасить детей, которые здоровы", - отметил он.

Ранее на базе 10 столичных школ началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Каждый ученик с первого по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. При этом положительный результат экспресс-теста не будет являться основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе.