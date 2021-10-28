Выдачу транспортных карт для пенсионеров приостановили в Архангельске до 8 ноября

АРХАНГЕЛЬСК, 28 октября. /ТАСС/. Выдача карт для бесплатного проезда в городском транспорте для жителей старше 70 лет приостановлена в Архангельске с 1 по 7 ноября, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"В связи с тем, что для снижения заболеваемости объявлена нерабочая неделя, с 1 по 3 ноября выдача карт производиться не будет. В праздничные дни с 4 по 7 ноября прием граждан также не ведется", - говорится в сообщении.

Выдачу планируется возобновить 8 ноября. В Архангельской области нерабочие дни объявлены с 30 октября по 7 ноября. С 29 октября в регионе вводится режим самоизоляции для невакцинированных неработающих жителей старше 60 лет.

С начала пандемии в Архангельской области лабораторно подтверждено 99 088 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 426 за последние сутки. 91 786 человек выздоровели, зарегистрировано 2 011 летальных исходов. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 22 октября, 384 308 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации, завершили вакцинацию 357 070 человек, коллективный иммунитет составляет 50,7%. С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, отрицательном ПЦР-тесте или наличии медотвода от вакцинации.