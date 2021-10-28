Киев переходит в красную зону карантина с 1 ноября

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украинская столица переходит с 1 ноября в красную зону карантина с самыми строгими карантинными ограничениями. Об этом четверг сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов, ссылаясь на решение, принятое на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00:00 часов 1 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал он в Telegram-канале.