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Турецкий вуз готов принять на стажировку будущих специалистов туротрасли из Дагестана

Средиземноморский университет Акдениз является самым крупным учебным заведением Турции, осуществляющим подготовку специалистов для сферы туризма

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Средиземноморский университет Акдениз в Турции, обучающий специалистов в сфере туризма, готов принять на стажировку студентов и преподавателей из учебных заведений Дагестана, осуществляющих подготовку кадров для туристической отрасли. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минтуризма Дагестана по итогам встречи врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова с ректором университета Озленен Озкан в рамках рабочей поездки дагестанской делегации в Турецкую Республику.

"Озленен Озкан выразила готовность оказать содействие в подготовке организации стажировок для дагестанских студентов и преподавателей профильных туристических образовательных учреждений на базе университета Акдениз и предложила направить группу преподавателей в Дагестан, которые проведут обучающие семинары для студентов республики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Средиземноморским университетом и учебными вузами Республики Дагестан в части подготовки специалистов для туристической отрасли.

Средиземноморский университет Акдениз является самым крупным учебным заведением Турции, осуществляющим подготовку специалистов для сферы туризма. В нем обучается более 70 тыс. студентов, имеется около 30 факультетов.

По данным Минтуризма Дагестана, в республике сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс., а в 2019 году - 850 тыс. В 2020 году регион посетили 840 тыс. туристов. В начале сентября врио главы региона Сергей Меликов сообщал, что к концу 2021 года турпоток в Дагестан может составить 1 млн человек.

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