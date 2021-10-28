Коечный фонд для больных ковидом в Самарской области расширят более чем на 400 мест

САМАРА, 28 октября. /ТАСС/. Коечный фонд, развернутый для пациентов с коронавирусом в Самарской области, расширят более чем на 400 мест, сообщили ТАСС в четверг в Минздраве региона.

Ранее министр здравоохранения РФ Министр Мурашко назвал Самарскую область в числе 13 регионов, где необходимо увеличивать количество коек. На непростую ситуацию обращала внимание и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На совещании президента РФ Владимира Путина она сообщила, что в 27 регионах заняты свыше 90% больничных коек. Голикова подчеркнула, что "сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях".

"Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее подготовлены почти 8 тыс. коек в 34 медицинских учреждениях региона. Ситуация находится на постоянном контроле руководства министерства. В ближайшее время планируется дополнительно развернуть более 400 коек", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что постоянно следят за числом свободных коек, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также при необходимости вносят изменения в маршрутизацию пациентов в инфекционные госпитали Самарской области.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 28 октября в Самарской области зарегистрировано более 128,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили почти 100 тыс. пациентов, еще более 4,5 тыс. человек умерли.