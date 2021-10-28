Ясельный блок на 140 мест построят в Нальчике к 2022 году

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии объявило конкурс на завершение строительства блока ясельных групп дошкольного отделения на 140 мест в одном из микрорайонов Нальчика. Работы планируется завершить в декабре текущего года, говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

"Строительство блока ясельных групп дошкольного отделения на 140 мест в микрорайоне "Вольный Аул" район "Нарт" г. о. Нальчик" (завершение строительства). Начальная (максимальная) цена контракта 22,77 млн руб. <...> Срок завершения выполнения работ - до 20 декабря 2021 года", - сообщается на сайте.

Работы по строительству ведутся с 2019 года. Согласно документам, на объекте будет установлено видеонаблюдение, территория яслей будет благоустроена, специалисты установят малые архитектурные формы.

Как уточнили ТАСС в Минстрое региона, на объекте завершена кирпичная кладка стен, перегородок и фронтонов, монтаж перекрытия, электропроводка и канализация внутри блоков, черновые полы и устройство стропильной системы и обрешетки кровли, установлены оконные блоки. "В настоящее время ведутся работы по устройству кровли, наружных сетей, отделке фасада. Планируемый срок завершения работ - до конца декабря 2021 года", - пояснили в пресс-службе министерства.

Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы КБР "Развитие образования в КБР" и нацпроекта "Демография".