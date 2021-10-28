Ставрополье дополнительно направит на лечение пациентов с коронавирусом более 750 млн руб.

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Ставрополья утвердили внесение изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, доходы и расходы которого увеличатся на сумму более 750 млн рублей. Деньги направят на лечение пациентов с коронавирусом и диспансеризацию людей после перенесенного коронавируса, сообщил в четверг директор территориального фонда Сергей Трошин.

"Предлагается уточнить плановые показатели по доходам и расходам бюджета фонда на сумму 237,9 млн рублей. В бюджет фонда получено два межбюджетных трансферта - на оказание медицинской помощи лицам с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекции, и на проведение углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. <…> В момент подготовки проекта закона мы дополнительно получили 520,5 млн рублей, связанных с лечением лиц, заболевших коронавирусной инфекцией", - сказал Трошин в ходе заседания.

Увеличение доходов и расходов территориального фонда преимущественно произошло за счет трансфертов из федерального фонда ОМС и резервного фонда правительства РФ. Также средства бюджета фонда были сэкономлены за счет командировок, поступили неналоговые доходы и дебиторская задолженность прошлых лет. Общая сумма корректировок, по информации пресс-службы краевой Думы, составит 758,4 млн рублей.

В систему ОМС на Ставрополье включены 159 медицинских организаций. По итогам 2020 года по ОМС в регионе были застрахованы 2 696 669 человек - более 96% населения края.