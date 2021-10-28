Власти Москвы сообщили о готовности удовлетворить любой спрос на вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Москвы готовы удовлетворить любой спрос на вакцинацию от ковида - летом в городе ежедневно прививали до 100 тыс. человек. Об этом заявила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия-24" .

"Уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через шесть месяцев. На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируется в день 26-27 тыс. человек, из них повторно 7-8 тыс. <...> Мы думаем, что количество вакцинированных людей будет расти в ближайшие недели, поэтому уже с этой недели расширяем вакцинационные мощности до 35 тыс. И так как мы имеем достаточно богатый опыт быстрого развертывания мощностей, летом мы вакцинировали ежедневно до 100 тыс., любой спрос москвичей на вакцинацию будет полностью нами удовлетворен", - сказала Ракова.

Она также отметила, что, несмотря на закрытие торговых центров и МФЦ, расположенные в них пункты вакцинации продолжат работать во время нерабочих дней.