Владимирские учреждения соцсферы перепрофилируют для лечения ковида из-за нехватки коек

ВЛАДИМИР, 28 октября. /ТАСС/. Учреждение соцобслуживания "Областной комплексный реабилитационный центр" в начале ноября перепрофилируют для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией из-за нехватки мест в учреждениях здравоохранения. Об этом в четверг сообщила журналистам на онлайн-брифинге начальник отдела организации медпомощи департамента здравоохранения региона Светлана Григорян.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Владимирскую область в числе регионов, где надо наращивать число коек для пациентов с коронавирусом и ужесточать ограничения.

"На сегодняшний день проработан вопрос по перепрофилированию одного из учреждений соцзащиты - это <…> Областной комплексный реабилитационный центр для долечивания ковид-пациентов и создания резерва дополнительных коек. Надеемся, что уже в первых числах ноября первые пациенты смогут получить квалифицированную помощь", - сказала она.

По данным областной администрации по состоянию на 28 октября в медицинских организациях региона действует 2 315 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 91,4 % из них занято, свободны 200 коек.

"В данный момент в регионе развернуто максимальное количество специализированных коек за два года пандемии, и прогноз у нас неблагоприятный, судя по скорости поступления новых пациентов. Департамент здравоохранения предпринимает все меры для дальнейшего наращивания объема коечного фонда. Так, за эту неделю у нас в регионе было дополнительно развернуто 50 коек. Ситуация находится на постоянном контроле, в круглосуточном режиме анализируем ситуацию по коечному фонду", - добавила Светлана Григорян, отметив, что сейчас обсуждается вопрос о перепрофилировании других учреждений.

Темп вакцинации

Жители области за последнюю неделю стали прививаться в три раза активнее, число вакцинаций в сутки достигает 5 тыс. человек, сказала Григорян.

21 октября она сообщала о том, что ежедневно в регионе прививаются около 1 650 человек, что недостаточно для формирования необходимого уровня коллективного иммунитета в ближайшее время.

"Сегодня темпы вакцинации немного у нас выросли, в среднем в день по области мы прививаем до 5 тыс. человек, но расчетная мощность наших стационарных прививочных пунктов составляет более 8 тысяч в сутки, передвижных пунктов - более 1 260, выездных бригад - 2 700. Поэтому мощность еще можно увеличить, и эти темпы мы должны наращивать", - уточнила она.

Сейчас в области действует 71 стационарный прививочный пункт, 21 передвижной и 45 отдельных выездных бригад. Вакцинации подлежат свыше 879 тыс. человек, в регион поступило более 571 тыс. комплектов вакцин

Григорян также отметила, что нагрузка на региональную систему здравоохранения, где не хватает около 1 000 врачей, в период пандемии значительно возросла. Для снятия нагрузки в амбулаторном звене приемные часы продлены до 20:00. На помощь владимирским медикам прибыли коллеги из Новосибирской и Смоленской областей, а также Ставропольского края. Прорабатывается вопрос о привлечении ординаторов из медицинских вузов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 846 случаев заболевания, в том числе 315 - за последние сутки. Выздоровели 52 378 человек, отмечено 2 205 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошел 361 221 житель области, второй - 338 067. Уровень коллективного иммунитета составляет 34,6%.