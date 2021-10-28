Власти Татарстана готовы оказать гуманитарную помощь татарам в Афганистане

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Руководство Татарстана готово проработать вопрос оказания гуманитарной помощи проживающим в Афганистане татарам. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Про гуманитарную помощь президент проинформирован. Он дал поручение Василь Гаязовичу [Шайхразиеву - заместителю премьер-министра Татарстана, председателю нацсовета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар] начать работу и выяснить, во-первых, сколько там татар проживает, их численность, во-вторых, какая помощь нужна конкретно. Он готов проработать этот вопрос и доложить президенту", - сказала Галимова.

Она отметила, что работа с Афганистаном давно находится в повестке дня республики.

В среду на пресс-конференции гендиректор благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин попросил о помощи Татарстан, рассказав, что татары Афганистана находятся в тяжелейшем положении.

В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.