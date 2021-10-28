Число пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в Москве вырастет до 70

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Еще 20 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию планируют открыть в Москве в пятницу. Всего в столице будет действовать 70 таких пунктов, сообщила в четверг заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день [в Москве] действуют 50 пунктов [экспресс-тестирования на коронавирус], с завтрашнего дня мы открываем еще 20 пунктов. Мы их открываем обычно в традиционных местах, куда ходят люди, - торговые центры, МФЦ, <...> транспортные пересадочные узлы. Механизм показал уже сейчас свою эффективность, в день примерно пользуются этой услугой от 5 до 7 тыс. человек, вчера было 7,3 тыс.", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она добавила, что порядка 5-6% прошедших экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию получают положительный результат, в 70% случаев это подтверждается с помощью ПЦР. По словам Раковой, "за считанные дни было выявлено почти 2,5 тыс. заболевших ковидом". "Это очень высокая цифра. Сделать тест можно быстро и бесплатно, и если вы получаете положительный результат, сразу здесь, на месте, и бесплатно у вас берут полноценный ПЦР, и через сутки вы получаете окончательный результат уже с пониманием - болеете или не болеете, представляете опасность для окружающих или нет", - сказала заммэра.