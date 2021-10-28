В Москве ежедневно выявляют около тысячи заразившихся коронавирусом детей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Около 200 тыс. детей в Москве заболели коронавирусом за все время пандемии, при этом ежесуточный прирост числа несовершеннолетних пациентов достиг 1 тысячи. Об этом сообщила в четверг заммэра столицы Анастасия Ракова.

"За весь период коронавируса у нас около 200 тыс. детей переболело. Если раньше где-то мы имели 200-300 заболевших детей в день, то теперь это около 1 тысячи. Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня это от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно. На сегодняшний день 7 детей у нас, которые лечатся в больнице Башляевой, болеют очень тяжело, два из них находятся на ИВЛ. Действительно, штамм [коронавируса] "дельта" более тяжело переносится детьми, и мы видим яркую клинику течения заболевания, особенно у детей старшего возраста - 14-17 лет, а также детей, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания: ожирение, сахарный диабет, у них снижен иммунный статус и они действительно болеют тяжело", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она добавила, что у детей в качестве последствий коронавируса все чаще начали фиксировать мультисистемный воспалительный синдром, похожий на болезнь Кавасаки, которая тяжело лечится. По ее словам, такие последствия наблюдаются как у детей, перенесших ковид "с клиникой", так и бессимптомно.

Ранее в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что дети в 1,5 раза чаще передают коронавирус совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Сообщалось, что с 1 июня по 21 октября порядка 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи.