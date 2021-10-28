Многодетные матери на Ставрополье смогут претендовать на звание "Ветеран труда"

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Ставрополья расширили список категорий, которым в регионе может быть присвоено звание "Ветеран труда". Теперь претендентами смогут стать многодетные матери, награжденные медалью "Материнская слава", сообщила на заседании в четверг председатель профильного комитета думы Валентина Муравьева.

"Предлагается дополнить категорию граждан, которым присваивается звание "Ветеран труда Ставропольского края", новой категорией - многодетные матери, постоянно проживающие на территории края, достигшие возраста 55 лет, имеющие трудовой стаж не менее 20 лет и награжденные медалью "Материнская слава", - сказала она.

С присвоением звания многодетные матери смогут получать ежемесячную денежную выплату. По предварительным подсчетам, на выплаты в 2022 году из краевого бюджета потребуется направить около 2,6 млн рублей. Депутаты краевого парламента утвердили инициативу и расширили список категорий, претендующих на звание.

Медаль "Материнская слава" учреждена на Ставрополье в 2008 году. Ею награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории края не менее 10 последних лет, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении младшим ребенком 8-летнего возраста.