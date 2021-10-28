Захарова сообщила, что в Судане находятся около 300 россиян

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Около 300 российских граждан находятся на данный момент в Судане, где военные отстранили гражданских представителей от власти и арестовали ряд политиков. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Согласно нашей статистике, речь идет о нескольких сотнях российских граждан. Примерно 300 человек", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. По словам дипломата, у российского диппредставительства не может быть совершенно точных данных о числе российских граждан в Судане в связи с тем, что не все становятся на консульский учет или заявляют о себе.

25 октября в посольстве РФ отметили, что в столице страны Хартуме продолжаются беспорядки, поскольку сторонники гражданского правительства вышли на улицы с протестными акциями. "Посольство находится на связи с гражданами, в том числе и для того, чтобы поддерживать с ними контакт в условиях чрезвычайной ситуации", - отметила Захарова.

В ночь на 25 октября суданская армия отстранила гражданских представителей от власти, арестовав группу министров во главе с премьером Абдаллой Хамдуком (позже сообщалось, что он помещен под домашний арест), чиновников, политических деятелей. В Хартум была введена армейская бронетехника, въезды и выезды из столицы были перекрыты, международный аэропорт окружен и блокирован, установлен контроль над зданием гостелерадио. Позднее было объявлено о роспуске управляющего Суверенного совета и правительства, введении в стране чрезвычайного положения и приостановке действия ряда статей конституционной декларации 2019 года.