Захарова заявила, что Москва готова к проведению мероприятий любого уровня

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Развитая инфраструктура российской столицы позволяет ей провести мероприятия любого уровня, в том числе Всемирную выставку Expo 2030. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС о шансах Москвы на проведение Всемирной выставки Expo 2030 с учетом геополитических факторов.

"Неужели вы сомневаетесь в возможностях Москвы? Эти возможности, по-моему, по-настоящему, в самом хорошем смысле безграничны, учитывая те мероприятия международные, которые уже состоялись в нашей столице, - сказала дипломат. - Столица нашей страны готова к проведению мероприятий любого уровня. Тут даже не требуется никаких подтверждений или каких-то сомнений тем более, это мегаполис с развитой инфраструктурой, он неоднократно переподтверждал свой соответствующий статус. Все опасения, о которых мы были наслышаны ранее в преддверии крупных международных событий всегда развеиваются просто реалиями и тем уровнем, на котором Москва проводит все эти мероприятия".

Захарова напомнила, что в 2018 году российская столица провела на высшем уровне Чемпионат мира по футболу. Кроме того, в Москве прошло огромное количество международных форумов: и политических, и экономических, и культурных. "Поэтому я считаю, что можно только пожелать нашей столице - прекраснейшему городу нашей планеты - успехов в продвижении своей заявки, а это не только заявка Москвы, это в принципе заявка нашей страны. Как вы знаете, завтра заканчивается прием заявок на право проведения Expo 2030", - добавила она.

По словам дипломата, все, кто приезжает в Москву и кто раньше здесь не был, находятся под огромным впечатлением.

Всемирная универсальная выставка Expo - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. Также в последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.