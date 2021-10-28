В 2020 году из-за тяжелых заболеваний в России на свободу вышли 3,5 тыс. осужденных

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские суды в 2020 году рассмотрели самое большое число ходатайств об освобождении от наказания в связи с тяжелым заболеванием. Как сообщила в ходе онлайн-заседания пленума Верховного суда России судья Верховного суда Елена Пейсикова, согласно данным судебной статистики, в 2020 году "судами рассмотрено более 7 тыс. ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного". Ранее сообщалось, что суды удовлетворяют более половины таких ходатайств. Таким образом, на свободу вышли или были освобождены от альтернативных наказаний более 3,5 тыс. осужденных.

Ранее ФСИН приводила статистику, согласно которой в 2015 году от наказаний по болезни было освобождено 1 105 осужденных. В 2017 году из 4 191 осужденных, представленных в суд для освобождения в связи с болезнью, освобождены от наказания 2 341 человек (55,8%), что на 38,7% больше, чем в 2016 году. В 2018 году из 4 202 осужденных, подавших ходатайства в связи с тяжелыми заболеваниями, освобождены от наказания 2 438 человек (58%).

Судья Пейсикова привела и другую статистику освобождения от наказаний. В 2020 году российские суды рассмотрели более 81 тыс. ходатайств об условно-досрочном освобождении, удовлетворено 47%, и около 80 тыс. ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием - удовлетворено 35%. Кроме того, суды рассмотрели около 900 ходатайств о предоставлении отсрочки от исполнения наказания лицам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, и женщинам в связи с беременностью. "Аналогичная тенденция сохраняется и в первом полугодии 2021 года", - сообщила Пейсикова.

В принятое в четверг постановление пленума Верховного суда РФ включены разъяснения о том, что суды могут рассматривать ходатайства об освобождении от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания не только от самого осужденного, но и от его законного представителя или адвоката, а также аналогичное представление начальника учреждения, где осужденный отбывает наказание, или органа, исполняющего наказание (уголовно-исправительной инспекции, осуществляющей исполнение альтернативных лишению свободы наказаний).