МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в онлайн-формате с 3 по 7 ноября. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы анонсировать с 3 по 7 ноября международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант". Это просветительское мероприятие пройдет в онлайн-формате", - сказала она.

Захарова отметила, что мероприятие проходит уже в шестой раз под лозунгом "Народов много, а страна - одна" и направлено на укрепление межнационального мира и согласия. Она напомнила, что в 2016 году в мероприятии приняли участие 90 тыс. человек, а в 2020 году - более 1,7 млн человек из 85 субъектов РФ и 123 стран мира.

"В этом году организаторы диктанта Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской республики предусмотрели его проведение на русском, английском, испанском языках и впервые на китайском. К участию в диктанте приглашаются все интересующиеся историей и культурой", - добавила дипломат.

С более подробной информацией о диктанте можно ознакомиться на одноименном сайте.