В центре Софии прошел протест представителей бизнеса против коронавирусных ограничений

СОФИЯ, 28 октября. /ТАСС/. Акция протеста владельцев ресторанов, кафе, фитнес-клубов, их работников и других представителей малого бизнеса прошла в четверг в центре болгарской столицы, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции возмущены "неадекватными мерами технического правительства страны" в борьбе с пандемией, прежде всего введением зеленых сертификатов, которые они считают дискриминационной мерой, не решающей проблемы кризиса системы здравоохранения, но ведущей к экономическому кризису и массовым банкротствам. Несколько сотен человек сначала заблокировали Орлов мост на Цариградском шоссе, центральной магистрали Софии, а потом провели шествие по городу, которое закончилось митингом перед зданием Минздрава.

Решение о введении зеленых ковид-сертификатов вступило в силу на этой неделе. Документ о завершенной вакцинации, перенесенном заболевании или наличии отрицательного результата теста на коронавирус является обязательным практически для всех видов деятельности в закрытых помещениях, в том числе для посещения театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов и универсальных магазинов площадью более 300 кв. м.

В Болгарии продолжается рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 5 643 новых случая заражения, умерли 154 пациента с коронавирусом, общее количество летальных исходов достигло 23 594. В больницах лечатся 7 373 пациента, 607 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Мест в медучреждениях для всех нуждающихся в лечении не хватает, также отмечается нехватка персонала, в том числе врачей.

Президент Болгарии Румен Радев в четверг встретился с директорами лечебных заведений в области Пловдив, в центре внимания были вопросы борьбы с пандемией, в том числе прекращение политических спекуляций по этой теме, которые стали акцентом предвыборной кампании как по выборам главы государства, так и выборам депутатов парламента. Было подчеркнуто, что для преодоления кризиса необходимы ответственные и долгосрочные решения, а возможности системы здравоохранения необходимо укреплять.

Как отмечает пресс-секретариат главы государства, руководители больниц предположили, что причиной недоверия значительной части граждан к ограничительным мерам является тот факт, что на протяжении многих лет вопросы профилактики заболеваний были на последнем месте и в настоящее время отсутствует культура и навыки заботы о собственном здоровье, а на возникающие проблемы люди обращают внимание в последний момент.