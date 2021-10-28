Пункты вакцинации в Тверской области в нерабочие дни будут работать ежедневно

ТАСС, 28 октября. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил повысить доступность пунктов вакцинации против коронавируса и обеспечить их ежедневную работу в период нерабочих дней. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

"Игорь Руденя поручил обеспечить ежедневную работу пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции, принять меры для того, чтобы у каждого жителя области была возможность записаться на прививку и сделать ее в удобное время, без долгого ожидания", - говорится в сообщении.

В период нерабочих дней для жителей региона будет организована стабильная работа медучреждений, в том числе по вопросам предоставления плановой и неотложной медпомощи, а также осмотра пациентов с хроническими заболеваниями. Дежурные группы посетят не менее 4,8 тыс. детей, чьи родители работают в структурах и на производствах непрерывного цикла.

В каждом муниципалитете усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

"Ключевой задачей является снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, обеспечение правопорядка на территории Тверской области и безопасности наших жителей, особенно детей, которые на протяжении этих выходных дней не будут задействованы в учебном процессе", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В Тверской области с 28 октября по 8 ноября 2021 года будет запрещена ночная работа предприятий общественного питания за исключением доставки готовых блюд и обслуживания навынос, а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Ранее в области была запрещена деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, курение кальяна в общественных местах, в том числе в точках общепита.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тверской области с начала пандемии зарегистрировано 75 496 случаев заболевания, в том числе 395 за последние сутки. Выздоровели 62 789 человек, отмечен 1 821 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 431 720 жителей области, второй - 403 839. Уровень коллективного иммунитета составляет 42,7%.