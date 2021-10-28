Почетные звания присвоили селам Ставрополья, где шли бои Великой Отечественной войны

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья утвердили присвоение почетных званий 15 населенным пунктам, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Муниципалитетам присвоено звание "Рубеж воинской славы", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого парламента.

"Депутаты поддержали предложение губернатора [Владимира Владимирова] и коллег из профильного комитета о присвоении почетного звания "Рубеж воинской доблести" 15 населенным пунктам Курского района. В годы Великой Отечественной войны на огненном рубеже, проходившем по линии сел и поселков Курского района, велись ожесточенные бои. Благодаря мужеству и героизму бойцов немецко-фашистские войска, рвавшиеся к грозненской и бакинской нефти, были остановлены", - говорится в сообщении.

Звания получили села Полтавское, Русское, Серноводское и Эдиссия, станицы Галюгаевская и Стодеревская, хутора Березкин, Графский, Дыдымкин, Кировский и Моздокский, поселки Ага-Батыр, Мирный и Рощино, аул Али-Кую.

"Историческая память о войне и подвиге наших земляков должна сохраняться для будущих поколений. Восстанавливая имена павших в боях, мы узнаем больше о тех грозных событиях, открываем новые страницы истории Ставрополья. Присвоение населенным пунктам почетных званий "Рубеж воинской доблести" - еще один важный шаг в этом направлении", - цитирует пресс-служба председателя парламента Николая Великданя.

Закон "О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края" был принят краевым парламентом в 2018 году. За это время почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" присвоили селу Ачикулак Нефтекумского района, "Рубеж воинской доблести" - селу Богдановка и хутору Сунженский Степновского района, "Город воинской доблести" - Невинномысску и "Город военно-исторического значения" - Пятигорску.