В Петербурге прошли похороны кинорежиссера Александра Рогожкина

"Спасибо тебе, Саша, за мою судьбу, за судьбу моих друзей и коллег. Ты столько сделал для нас!", - сказал народный артист России Семен Стругачев. Он отметил, что при своем огромном таланте Рогожкин был необычайно скромным человеком, который никогда не позволял себе повышать голос на съемках.

"Он каждый день был ищущим художником и искал своих персонажей на улицах, в метро, рисовал их на каких-то обрывках во время худсоветов. Им гордился его наставник Сергей Аполлинариевич Герасимов, который всегда интересовался, как там наш Рогожкин? Он сделал из Вилле Хаапасало героя национального финского, российского кино. И его "Кукушка" - одна из самых гуманистических, ярких и глубоких картин о Второй мировой войне", - сказал на панихиде киновед, историк "Ленфильма" Александр Поздняков.

По словам актера Андрея Федорцова, "это был человек которого любили все и, наверное, он всех любил. И он останется любим для нас навсегда". Актеры театра "Лицедеи" Леонид Лейкин и Виктор Соловьев вспомнили, какая жизнерадостная творческая атмосфера царила у Рогожкина на съемочной площадке во время работы над сериалом "Железные бабки", в котором они снимались. Родоначальником сериального движения, которое началось уже в новой России, назвал Рогожкина актер Сергей Селин, снимавшийся у мастера в роли Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей".

"Ленфильм" всегда был ценен тем, что каждый режиссер его был особенным. Именно потому сложилась студия, что все были разные. Многие ушли недооцененными, и из недооцененных режиссеров Саша [Рогожкин] был самым гениальным", - убеждена киновед Ольга Шервуд.

Мастер всех киножанров

Александр Рогожкин, один из самых почитаемых зрителями мастеров, снял около тридцати картин, многие из которых стали настоящими кинохитами. Его жанровый диапазон простирался от комедии до фантастики и социальной драмы, от притчи до детектива. Широкое признание получили его социальные ленты "Караул", "Блокпост", "Кукушка". По-настоящему народными стали его комедии "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбаки", "Особенности национальной рыбалки в зимний период".

После гражданской панихиды и обряда отпевания на Богословском кладбище прошли похороны режиссера. На свежую могилу легли венки от Союза кинематографистов России и от студии "Ленфильм".