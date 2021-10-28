Москалькова получила порядка 600 обращений по вопросам защиты прав молодежи в 2021 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила с начала года порядка 600 обращений по вопросам защиты прав молодежи, в 2020 году таких обращений было почти на четверть меньше.

"Несмотря на обширные государственные меры, остается большое количество проблем в сфере защиты прав молодежи. И об этом свидетельствуют обращения ко мне как к уполномоченному по правам человека, эти обращения мы рассматриваем вместе с сотрудниками нашего рабочего аппарата. Немало обращений поступает к уполномоченным по правам человека в субъектах РФ", - сказала омбудсмен в четверг в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО).

Как уточнили в пресс-службе уполномоченного, в 2021 году Москалькова получила порядка 600 обращений по вопросам защиты молодежи, при этом за весь 2020 год в аппарат поступило 459 обращений по этой тематике.

Обращения связаны с вопросами образования, труда, здравоохранения и ЖКХ, следует из презентации, представленной омбудсменом в ходе доклада. "Остро стоит проблема трудоустройства молодых людей, в том числе выпускников вузов", - отметила Москалькова.

В этой связи омбудсмен, обращаясь к участникам заседания, предложила проработать возможность "создания международного банка профессиональных вакансий для молодежи".

Евразийский альянс омбудсменов учрежден 5 декабря 2017 года, изначально он включал в себя государственных правозащитников России, Киргизии, Армении и Ирана. В настоящее время в ЕАО также входят омбудсмены Казахстана, Монголии, Сербии и Таджикистана.