В Свердловской области отмечают проблему с поставками иммуноглобулина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Проблема с поставками высокодозного иммуноглобулина отмечается в Свердловской области. Поставка препарата ожидается ориентировочно в конце ноября и в первой декаде декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее издание "Октагон.Урал" сообщило о том, что в регионе закончился иммуноглобулин импортного производства.

"Проблема с поставками высокодозных иммуноглобулинов существует и в Свердловской области. Для обеспечения необходимого для пациентов лечения проводятся следующие мероприятия: за счет средств благотворительных фондов ввозим высокодозные иммуноглобулины (ВВИГ) из стран ближнего зарубежья. Направляем документы пациентов в федеральные центры для проведения телемедицинских консультаций для решения вопроса о возможности замены высокодозных иммуноглобулинов на иные препараты. Поступление на фармацевтический рынок высокодозных иммуноглобулинов ожидается ориентировочно в конце ноября и в первой декаде декабря", - сказали в пресс-службе.

В областном Минздраве отметили, что проблем с наличием препарата в регионе на данный момент нет.

Ранее в четверг в пресс-службе Росздравнадзора сообщили ТАСС, что в гражданском обороте в России на данный момент находится более 230 тыс. упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" как российского производства, так и зарубежного. В пресс-службе отметили, что наличие на рынке необходимых лекарственных препаратов находится на контроле Росздравнадзора и Минздрава России.