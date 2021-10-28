Вакцина "Спутник Лайт" заканчивается в Вологодской области

ВОЛОГДА, 28 октября. /ТАСС/. Запас однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" заканчивается в Вологодской области из-за высокого спроса. При этом повсеместно в наличии имеется двухкомпонентная вакцина "Спутник V", а также "Эпиваккорона" и "Ковивак" - всего более 100 тыс. доз, сообщили ТАСС в четверг в департаменте здравоохранения области.

"Вакцина "Спутник Лайт" заканчивается из-за высокого спроса на нее, в районах ее почти нет. Поставок вакцины "Спутник Лайт" в ближайшие две недели не ожидается. Есть в наличии "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - суммарно 110 тыс. доз", - заявили в департаменте.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отмечал, что в основном в область поставляется вакцина "Спутник V". Глава региона также заявлял, что в области еще в октябре планировали ввести систему QR-кодов для доступа в места с массовым пребыванием людей только для тех, у кого есть иммунитет к коронавирусу, однако затем специально отложили эту меру до 1 ноября, чтобы дать людям возможность привиться двухкомпонентной вакциной, которая ставится с интервалом в 21 день.

По состоянию на 28 октября в Вологодской области первый компонент вакцины получили 376 716 человек, завершили иммунизацию 347 623 человека, или 48% взрослого населения региона.

Высокую востребованность вакцины "Спутник Лайт" также отметили в других регионах Северо-Западного федерального округа, в частности, в Калининградской области. "Спрос на вакцину ["Спутник Лайт"] очень высокий, ее запасы существенно сократились. При этом вакцины "Гамковидвак" ("Спутник V" - прим. ТАСС), которая подходит как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации, в регионе достаточно", - сказали ТАСС в областном Минздраве.