Более 2,5 тыс. многодетных семей в Тюменском районе получат участки в течение трех лет

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. многодетных семей Тюмени и Тюменского района получат к 2024 году земельные участки для решения жилищных проблем. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.

"В Тюменской области стартует предоставление многодетным семьям большого пула земельных участков под застройку. Площадь нового квартала - около 377 га. В нем получат участки более 2,5 тыс. многодетных семей. Планируется, что новый квартал "Семейный" сможет обеспечить в трехлетней перспективе участками все многодетные семьи Тюмени и Тюменского района, уже включенные в очередь. Сейчас в листе ожидания 2 476 семей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новый квартал расположен в деревне Большие Акияры Червишевского муниципального образования. В населенном пункте есть школа, группа дошкольного образования, дом культуры, а также фельдшерско-акушерский пункт. Земельные участки имеют плодородную почву и не подвержены подтоплению. По мере заселения квартала планируется строительство дорожной и транспортной инфраструктуры, уже подобраны участки для будущих школы и детского сада, культурных и спортивных объектов.

Программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно в регионе реализуется с конца 2011 года. За прошедшее время обладателями наделов стали 9 270 семей. С 2020 года у многодетных родителей появилась возможность выбрать вместо участка целевую соцвыплату. Этой возможностью воспользовались 234 семьи.