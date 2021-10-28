Суд Москвы начнет рассматривать иск журналиста Анина к правозащитнику Ионову 2 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы начнет 2 декабря рассматривать иск одного из основателей журнала "Важные истории" Романа Анина к правозащитнику Александру Ионову с требованием опровергнуть слова о том, что журналист получает деньги от казначея фонда OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности ) Андерса Андерсона. Об этом ТАСС сообщил адвокат ответчика Алексей Гавришев.

"Сегодня прошло предварительное заседание. Нас удивило, что Анин представил удостоверение "Новой газеты", а не "Важных историй". Суд назначил заседание по существу иска на 2 декабря", - сказал он.

Поводом для иска стало видеообращение Ионова под названием "Откуда берется статус иностранный агент?". Согласно тексту искового заявления, Ионов путем размещения видео в сети Instagram распространил порочащие честь и деловую репутацию сведения о Романе Анине. Из опубликованного видео следует, что ответчик сообщает неограниченному кругу лиц сведения о том, что Андерсон платит Анину. С учетом контекста всего выступления истец утверждает, что деньги ответчик получает за публикацию своих материалов в онлайн-издании "Важные истории". Анин требует признать сведения, упомянутые в ролике "Откуда берется статус иностранный агент?", не соответствующими действительности. Он также хочет добиться от Ионова опровержения этих слов и выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Ионов считает требования Анина необоснованными.

Ранее по заявлению Ионова издание "Важные истории" и семеро его сотрудников, в том числе главный редактор Роман Анин, были признаны иностранными агентами. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.