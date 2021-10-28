Инновационный образовательный проект для чиновников впервые реализовали в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Первый в Югре инновационный образовательный проект "Лидеры изменений - команда развития Югры" по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований завершился в Ханты-Мансийском автономном округе в четверг. Об этом сообщил ТАСС директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко.

"В Югре с 25 по 28 октября прошел экспериментальный, инновационный первый в России инновационный образовательный проект "Лидеры изменений - команда развития Югры". Это пилотный проект, реализованный совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) - Высшей школой госуправления. Одна из целей проекта - выработка новых решений вопросов муниципального значения на основе обратной связи с населением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в обучении участвовали 27 человек - заместители глав и председатели дум муниципалитетов Югры, а также директора местных учреждений. Они повысили свои компетенции по шести направлениям: "современная политика: правила, тренды и вызовы", "инвестиционная привлекательность и развитие территорий", "личная и командная эффективность", "стратегическое управление территорией", "стажировка в регионе", "человеческий капитал муниципалитета и региона", а также решали вопросы социально-экономического характера. "Это реальные проблемы, которые выявляются на основании данных из поступающих обращений граждан и Центра управления регионом. В дальнейшем все выработанные решения участники будут использовать в своей работе на местном уровне", - пояснил он.

Обучение прошло за счет бюджета Юры в рамках государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы". В дальнейшем планируется учесть опыт данного пилотного проекта и совершенствовать его на основе полученного результата, добавил Деменко.