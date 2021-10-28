ВОЗ надеется принять решение по индийской вакцине Covaxin на следующей неделе

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения надеется принять решение по включению вакцины Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech в список для экстренного применения на следующей неделе. Об этом заявила в четверг на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы находимся на связи с компанией Bharat Biotech на ежедневной основе, - отметила она. - Мы надеемся принять окончательное решение на встрече 3 ноября".

В этом контексте Симао добавила, что подход ВОЗ к одобрению вакцин является прозрачным и одинаковым для всех заявителей. "Информация на сайте обновляется каждую неделю, мы раскрываем данные о всех процедурах", - подчеркнула помощник генерального директора.