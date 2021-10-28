Около 5 тыс. деревьев высадили на Ставрополье за три года акции "Сохраним лес"

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Около 5 тыс. деревьев высадили на территории Ставропольского края за три года участия региона во всероссийской акции "Сохраним лес". В 2021 году в регионе высадили 3 тыс. деревьев, сообщили журналистам в четверг в Минприроды края.

"Ставрополье участвует во всероссийской акции "Сохраним лес" с 2019 года. За это время энтузиасты посадили около 5 тыс. деревьев. В 2021 году в рамках акции на Ставрополье высажено более 3 тыс. саженцев в Ипатовском, Изобильненском, Благодарненском, Кировском, Минераловодском, Александровском и Курском округах", - говорится в сообщении.

Центральным в 2021 году мероприятием акции в регионе стала высадка 200 деревьев в парке Победы в моногороде Невинномысске. "В 2020 году в Невинномысске благодаря акции было высажено 300 деревьев клена. Сегодня в парке Победы появилось еще 200 саженцев клена, ведь эти деревья - символы мира и любви. <…> Мы не просто высадили деревья - это настоящий вклад в жизнь Невинномысска. Ведь деревья, высаженные сегодня, будут еще много лет радовать своим цветением горожан", - написал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года было высажено более 82 млн деревьев, акция стала одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".