Бурматов предложил запретить охоту на сибирского козерога

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в четверг ТАСС, что направил главе Республики Алтай Олегу Хорохордину запрос с просьбой ввести запрет охоты на сибирского горного козла (козерога) на территории региона. Документ имеется в распоряжении агентства.

"Мы сейчас выходим на губернатора с запросом запретить добычу этих животных. Это полностью компетенция региональных властей… И мы просим включить сибирского козерога в региональную Красную книгу", - сказал Бурматов.

Поводом для обращения стал факт недавней охоты на козерога в республике, фотографии с которой разместила в Instagram известная девушка-блогер, рассказывающая подписчикам об охоте и рыбалке. Публикация вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала волну критики со стороны местных жителей, поскольку у коренных алтайцев животное считается священным. При этом, подчеркивает Бурматов, девушка действовала в рамках закона, поскольку охота на козерогов в регионе разрешена.

"Животное считается священным, но добыча этого животного официально разрешена, местные власти выдают на него охотничьи квоты. Девушка сделала все на законных основаниях, так что надо решать эту проблему. Поэтому мы выходим на губернатора с запросом запретить добычу этих животных и отозвать эти квоты. Почему власти региона этого раньше не сделали, я не понимаю", - отметил Бурматов.

Депутат также просит Хорохордина подсчитать популяцию этих животных в регионе, так как скоро они "могут стать редкими и исчезающими, учитывая какой спрос на них у охотников". Кроме того, подчеркивает Бурматов, на основе анализа популяции региональные власти могут своим решением внести сибирского козерога в Красную книгу региона. "Тогда это животное будет находиться под защитой, а любая попытка на него поохотиться будет тяжелым уголовным преступлением, за которое грозит большой уголовный срок. И тогда мы будем разбирать эти истории уже не с морально-этической точки зрения", - подчеркнул Бурматов.