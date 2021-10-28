Реконструкция системы водоснабжения Алагира в Северной Осетии начнется в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Первый этап реконструкции системы водоснабжения города Алагир в Северной Осетии начнется в следующем году .Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона по итогам поездки премьер-министра субъекта Бориса Джанаева в Алагирский район.

"Особое внимание обратили на состояние жилищно-коммунальной сферы и необходимость полной реконструкции водопроводных сетей г. Алагир, а также ряда населенных пунктов. Как доложил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО - Алания Майран Тамаев, на федеральном уровне уже рассмотрена и одобрена заявка республики. Первый этап реконструкции системы водоснабжения г. Алагир начнется уже в следующем году", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, уже разработана проектно-сметная документация на строительство новых очистных сооружений города.

По итогам рабочей поездки Борис Джанаев дал поручение руководству района разработать модель развития Алагирского района. По его словам, такая модель позволит увидеть самые серьезные болевые точки, требующие решений в сфере сельского хозяйства, туризма, промышленности.

"Также она должна включать модернизацию инфраструктуры и меры поддержки предпринимательства. <...> Эта сводная концепция станет пилотной, именно на ее основе аналогичные модели должны разработать и другие районы республики, - приводит пресс-служба слова председателя правительства республики.