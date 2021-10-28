В Омской области к 2024 году будут утилизировать 50% бытового мусора

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) построит в Омской области до конца 2024 года три объекта, которые позволят обрабатывать 100% и утилизировать 50% твердых коммунальных отходов, сообщила пресс-служба правительства региона. Эти мероприятия внесены в дорожную карту, которую подписали губернатор Александр Бурков и директор РЭО Денис Буцаев.

В середине октября глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Омскую область в числе субъектов РФ, которые рискуют сорвать реализацию программы ликвидации мусорных свалок. 14 октября о неисполнении регионом целевых показателях проекта заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Соответствующую дорожную карту сегодня подписали губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Проекты, реализуемые в соответствии с планом, позволят обеспечить 100% обработки и 50% утилизации отходов, благодаря чему будут достигнуты цели федерального проекта "Чистая страна" и указа президента РФ", - говорится в сообщении.

Буцаев отметил, что до конца 2024 года в Омской области планируется построить три объекта в разных районах региона. "Общая мощность объектов составит более 800 тысяч тонн, что позволит в долгосрочной перспективе закрыть все вопросы, связанные с обращением с отходами и формированием устойчивой системы обращения с ТКО", - цитирует пресс-служба Буцаева.

По словам Буркова, реализация проекта позволит снизить экологическую нагрузку на атмосферу. "Внедрение современных принципов обращения с мусором - стратегическая задача. <…> Сейчас мы вместе с ППК РЭО рассматриваем механизмы привлечения зеленых облигаций при строительстве заводов. В долгосрочной перспективе это снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух как в городе Омске, так и в муниципальных районах", - приводит слова губернатора пресс-служба.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.