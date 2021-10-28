Израиль начнет принимать туристов со "Спутником V". Главное о коронавирусе за 28 октября

Россия
- Всего зафиксировано 8 392 697 случаев заражения, из них новых — 40 096. Это новый максимум. За сутки умерли 1 159 человек. За весь период — 235 057. Это новый максимум роста суточной заболеваемости и смертности за пандемию.
- Нерабочие дни начались в Москве и Московской области, а также в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии.
- Для переболевших COVID-19 "Спутник Лайт" оказался особенно эффективным.
- Выдача новых льготных кредитов бизнесу начнется 1 ноября.
- На лекарства от ковида дополнительно выделят 10 млрд рублей из резервного фонда кабмина.
- Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку пострадавших от пандемии цирков.
- Иркутский врач извинился за слова о том, что не привитым от ковида надо умирать дома.
Москва
- Всего зафиксировано 1 795 010 случаев заражения, из них новых — 8 440.
- Число заболевших COVID-19 детей в Москве в новую волну пандемии выросло в два-три раза. Ежедневно выявляют около тысячи новых случаев.
- Власти столицы сообщили, что темпы распространения коронавируса в городе снизились.
- В городе начали отбор подростков на второй этап испытаний вакцины от ковида.
- Коммунальщиков на нерабочие дни перевели в режим повышенной готовности.
Мир
- Всего зафиксировано более 245,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн.
- Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября.
- Киев переходит в красную зону карантина с 1 ноября.
- Медики Квебека подали в суд на власти из-за ультиматума об обязательной вакцинации.
- Президент Монголии считает, что пандемия могла стать наказанием за отношение к природе.