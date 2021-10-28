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Израиль начнет принимать туристов со "Спутником V".
Израиль начнет принимать туристов со "Спутником V".
Израиль начнет принимать туристов со "Спутником V".
Израиль начнет принимать туристов со "Спутником V".
Израиль начнет принимать туристов со "Спутником V".
Пандемия COVID-19

Израиль начнет принимать туристов со "Спутником V". Главное о коронавирусе за 28 октября

Тель-Авив, Израиль
© AP Photo/Dan Balilty
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 392 697 случаев заражения, из них новых — 40 096. Это новый максимум. За сутки умерли 1 159 человек. За весь период — 235 057. Это новый максимум роста суточной заболеваемости и смертности за пандемию.
  • Нерабочие дни начались в Москве и Московской области, а также в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии.
  • Для переболевших COVID-19 "Спутник Лайт" оказался особенно эффективным.
  • Выдача новых льготных кредитов бизнесу начнется 1 ноября.
  • На лекарства от ковида дополнительно выделят 10 млрд рублей из резервного фонда кабмина.
  • Кабмин выделил почти 625 млн рублей на поддержку пострадавших от пандемии цирков.
  • Иркутский врач извинился за слова о том, что не привитым от ковида надо умирать дома.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 795 010 случаев заражения, из них новых — 8 440.
  • Число заболевших COVID-19 детей в Москве в новую волну пандемии выросло в два-три раза. Ежедневно выявляют около тысячи новых случаев.
  • Власти столицы сообщили, что темпы распространения коронавируса в городе снизились.
  • В городе начали отбор подростков на второй этап испытаний вакцины от ковида.
  • Коммунальщиков на нерабочие дни перевели в режим повышенной готовности.

Мир

  • Всего зафиксировано более 245,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн.
  • Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября.
  • Киев переходит в красную зону карантина с 1 ноября.
  • Медики Квебека подали в суд на власти из-за ультиматума об обязательной вакцинации.
  • Президент Монголии считает, что пандемия могла стать наказанием за отношение к природе.
Теги
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