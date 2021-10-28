Добровинский запустил на YouTube проект по защите женщин, подвергнувшихся домогательствам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Юрист Александр Добровинский запустил на платформе YouTube проект "СтопАбьюз", призванный защитить женщин, подвергнувшихся домогательствам. Идейной основой проекта послужило движение #Metoo, ставшее популярным в последние годы в США и Европе, сообщил ТАСС Добровинский.

"На Западе есть движение #MeToo, в России адвокат Александр Добровинский и его PR-директор Любовь Карнюшина запустили проект #СтопАбьюз с Александром Добровинским. Цель этого проекта - помочь всем, кто столкнулся с домогательствами на работе или абьюзивными отношениями дома и стоит перед трудным выбором - поддаться ситуации или бороться с ней", - сообщается в пресс-релизе, предоставленном юристом.

Добровинский рассказал, что толчком к созданию проекта послужило обращение к нему за юридической помощью переводчицы Натальи Полуэктовой, обвинившей экс-посла Швейцарии в России Ива Россье в домогательствах. Юрист отметил, что собирается оказывать помощь женщинам, попавшим в подобные ситуации, с помощью команды юристов и психологов. На YouTube-канале он планирует раскрывать подробности дел о защите прав женщин, подвергнувшихся домогательствам.

Разгоревшийся скандал вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна в 2017 году, когда он был обвинен в многолетних домогательствах к актрисам, побудил многих женщин из разных стран делиться в соцсетях своими историями. Публикации с хэштегом #metoo в Twitter разместили несколько тысяч женщин, включая известных актрис, признавшихся в том, что и они становились объектами сексуальных домогательств коллег-мужчин. Обвинения прозвучали в адрес многих известных лиц.