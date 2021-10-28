На федеральной трассе М-9 "Балтия" на три недели введут реверсивное движение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе М-9 "Балтия", ведущей из Москвы через три региона России в Латвию, будет переведено в реверсивный режим на период с 1 по 20 ноября. Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом 28-километрового участка дороги недалеко от латвийской границы, сообщили в четверг в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"На участке федеральной дороги М-9 "Балтия" с 574 по 602 километр, между деревней Скрипки и поселком Идрица Себежского района Псковской области, будет временно ограничена пропускная способность. <…> В рамках капитального ремонта участка автодороги с 1 по 20 ноября 2021 года будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием", - рассказали в пресс-службе.

Скорость движения автомобильного транспорта на данном участке будет ограничена 40 км/ч. На участке дороги всего две полосы, по одной в каждом направлении. На время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, светофор, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, также будет смонтирована световая сигнализация.