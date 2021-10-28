Власти Адыгеи опровергли информацию о создании бесковидных классов в школах

МАЙКОП, 28 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи не планируют по завершению каникул формировать в школах и детских садах бесковидных классов или группы. Об этом сообщил в четверг журналистам министр образования и науки региона Анзаур Керашев.

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о том, что после окончания осенних каникул в детских садах и школах Майкопского района Адыгеи будут формировать "группы и классы без COVID-19". Для того, чтобы попасть в такую безопасную группу или класс, родители ребенка должны будут в срок до 7 ноября предоставить QR-код о вакцинации, справку о перенесенном в течение полугода заболевании либо отрицательный ПЦР-тест в случае имеющихся противопоказаний от прививки. Такое решение якобы приняли чиновники на заседании районного оперштаба.

"Мы следуем федеральным нормам, не собирались и не будем делить детей по признакам вакцинации их родителей. После каникул образовательный процесс по всей республике, в том числе и в Майкопском районе, начнется в штатном режиме для всех. Подчеркну, никакого разделения детей нет и не будет. А решение районного оперштаба - это прежде всего призыв к взрослым проявить сознательность и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции для сохранения своего здоровья, своих детей и всех окружающих людей", - сказал министр.

Керашев пояснил, что с 1 сентября все школы республики работают очно, строго соблюдая все требования Роспотребнадзора, при этом безусловным приоритетом является здоровье детей и педагогов. В республиканском оперативном штабе журналистам заявили, что на уровне региона инициативы о создании "бесковидных" классов и групп даже не рассматривались.

Глава Майкопского района Олег Топоров также опроверг информацию о якобы предстоящем делении детей, у которых родители вакцинированы или нет. По его словам, районный оперштаб поддержал инициативу управления образования Майкопского района обратиться к родительскому сообществу и рассмотреть вопрос о создании "классов без COVID-19". Это означает только одно - необходимость формирования коллективного иммунитета за период осенних каникул.

"Решение оперштаба не содержит никаких ограничений, запретов, у нас нет задачи разделить общество на вакцинированных и невакцинированных. Наша задача - донести до родителей нашу тревогу и озабоченность тем, к чему может привести нежелание прививаться и как это может отразиться на образовательном процессе. Только очное обучение может принести результат. И нас многие жители поддержали, в два раза увеличилось число тех родителей, кто уже сделал прививку", - добавил Топоров.

О статистике

В регионе введены двухнедельные каникулы - с 25 октября по 7 ноября - для всех обучающихся в школах Адыгеи. При заселении в гостиницы и базы отдыха Адыгеи с 28 октября будут требоваться не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. Также решением оперштаба с 28 октября по 10 ноября в республике приостанавливается работа кинотеатров, кальянных и клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ.

По данным регионального оперативного штаба на четверг, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 21 407 человек, на лечении находится 2 283 человек (плюс 73 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 572 человека (плюс 39 за сутки), умерли 552.