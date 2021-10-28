В ставропольском Лермонтове до конца года рекультивируют свалку на площади 4,7 га

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Свалку на площади 4,7 га, на которой скопилось 120 тыс. т мусора, рекультивируют в городе Лермонтове Ставропольского края до конца 2021 года. Об этом сообщил в четверг и. о. первого заместителя председателя правительства региона Владимир Ситников.

"Изумрудные луга вместо свалки - именно такая судьба ждет гигантский мусорный полигон, расположенный на территории города Лермонтов. Более полувека сюда свозили отходы с прилегающих населенных пунктов. Со временем объемы их накопления превысили 120 тыс. т, а сама свалка разрослась на 4,7 га. В некоторых местах горы мусора возвышались на 10 м", - написал Ситников в Instagram.

По его словам, в настоящее время идут работы по рекультивации в рамках регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". "По поручению губернатора Владимира Владимирова лично выехал проверить ход рекультивации. Сейчас он выполнен на 54%. Полностью завершить весь фронт работ мы планируем до конца года, к этому времени здесь проведут экологическое восстановление почвы, а всю территорию займет растительность", - сообщил зампред.

Он отметил, что благодаря региональному проекту "Чистая страна" до 2024 года будут устранены еще три мусорных захоронения в Пятигорске, Железноводске и Нефтекумске. Это поможет улучшить экологическую обстановку практически для 300 тыс. жителей края.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.